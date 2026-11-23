A Caixa realiza 5 sorteios na segunda-feira (23/11/2026): +Milionária, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotofácil e Lotomania. As apostas podem ser feitas até as 20h e os sorteios começam a partir das 21h (horário de Brasília).

Resumo dos sorteios de hoje

Loteria Concurso Prêmio estimado +Milionária 409 R$ 117 milhões Dupla Sena 3035 R$ 14,6 milhões Dia de Sorte 1354 R$ 2,6 milhões Lotofácil 3836 R$ 2 milhões Lotomania 3002 R$ 2 milhões

+Milionária, concurso 409: R$ 117 milhões

O prêmio estimado da +Milionária é de R$ 117.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 12 números entre os 50 disponíveis e de 2 a 6 trevos entre os 6 disponíveis. São 10 faixas de premiação. A aposta mínima custa R$ 6,00.

Veja o resultado do concurso 408 da +Milionária.

Dupla Sena, concurso 3035: R$ 14,6 milhões

O prêmio estimado da Dupla Sena é de R$ 14.600.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Cada concurso tem dois sorteios, e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números em qualquer um deles. A aposta mínima custa R$ 3,00.

Veja o resultado do concurso 3034 da Dupla Sena.

Dia de Sorte, concurso 1354: R$ 2,6 milhões

O prêmio estimado do Dia de Sorte é de R$ 2.600.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Ganha quem acertar de 4 a 7 números; acertar o mês também dá prêmio. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Veja o resultado do concurso 1353 do Dia de Sorte.

Lotofácil, concurso 3836: R$ 2 milhões

O prêmio estimado da Lotofácil é de R$ 2.000.000,00.

Como apostar: Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Veja o resultado do concurso 3835 da Lotofácil.

Lotomania, concurso 3002: R$ 2 milhões

O prêmio estimado da Lotomania é de R$ 2.000.000,00. O prêmio está acumulado: ninguém acertou a faixa principal no concurso anterior.

Como apostar: Marque 50 números entre os 100 disponíveis (de 00 a 99). Ganha quem acertar de 15 a 20 números ou nenhum número. A aposta mínima custa R$ 3,00.

Veja o resultado do concurso 3001 da Lotomania.

Resultados dos sorteios

O Portal Cambé divulga os resultados de todos os sorteios assim que são confirmados pela Caixa. Acompanhe na página de Loterias do Portal Cambé.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada, no app Loterias CAIXA e no site Loterias Online. Correntistas da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. É possível participar de bolões nas lotéricas e nos canais digitais.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Fonte

Concursos e estimativas informados pela Caixa no resultado do concurso anterior, consultados em 23/11/2026 às 08h00 (horário de Brasília). Valores, datas e preços podem ser atualizados pela Caixa; confira no Portal Loterias Caixa.