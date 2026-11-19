A Caixa divulgou o resultado do concurso 408 da +Milionária. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
05 20 33 35 38 46
Trevos sorteados
1 3
Premiação do concurso 408
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|6 acertos + 2 trevos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos + 1 ou nenhum trevo
|Não houve acertadores
|—
|5 acertos + 2 trevos
|2
|R$ 208.342,33
|5 acertos + 1 ou nenhum trevo
|35
|R$ 5.291,23
|4 acertos + 2 trevos
|112
|R$ 1.771,61
|4 acertos + 1 ou nenhum trevo
|1.751
|R$ 113,31
|3 acertos + 2 trevos
|1.751
|R$ 50,00
|3 acertos + 1 trevo
|16.349
|R$ 24,00
|2 acertos + 2 trevos
|14.954
|R$ 12,00
|2 acertos + 1 trevo
|130.008
|R$ 6,00
A arrecadação total do concurso foi de R$ 11.409.582,00.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 409, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 117.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da +Milionária 407 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 116 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.