A Caixa divulgou o resultado do concurso 408 da +Milionária. O sorteio foi realizado na quarta-feira (18/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

05 20 33 35 38 46

Trevos sorteados

1 3

Premiação do concurso 408

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos + 2 trevos Não houve acertadores — 6 acertos + 1 ou nenhum trevo Não houve acertadores — 5 acertos + 2 trevos 2 R$ 208.342,33 5 acertos + 1 ou nenhum trevo 35 R$ 5.291,23 4 acertos + 2 trevos 112 R$ 1.771,61 4 acertos + 1 ou nenhum trevo 1.751 R$ 113,31 3 acertos + 2 trevos 1.751 R$ 50,00 3 acertos + 1 trevo 16.349 R$ 24,00 2 acertos + 2 trevos 14.954 R$ 12,00 2 acertos + 1 trevo 130.008 R$ 6,00

A arrecadação total do concurso foi de R$ 11.409.582,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 409, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 117.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da +Milionária 407 de sexta-feira (13/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 116 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 19/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.