Uma plataforma de streaming inédita, chamada Sommos Brics, será lançada para exibir filmes e produções culturais dos países que compõem o Brics: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de nações associadas. O anúncio oficial está marcado para o Fórum de Economia Criativa dos Brics, em 11 de dezembro, em Brasília.

Idealizada pela Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A., a iniciativa busca fortalecer a soberania digital e cultural dos países do bloco, promovendo um espaço de diplomacia cultural. Segundo Alexandre Agra, fundador da empresa, o objetivo é criar uma infraestrutura tecnológica dedicada à divulgação e comercialização de conteúdos culturais dessas nações.

A plataforma vai reunir não só filmes e documentários, mas também música, livros, artes visuais, gastronomia, conteúdos infantis, publicações editoriais e produções científicas e acadêmicas. O acesso será gratuito, com exibição de anúncios para viabilizar o serviço.

O catálogo da Sommos Brics pretende ser amplo, incluindo clássicos e obras contemporâneas de cada país, para representar de forma abrangente a identidade cultural dos membros do bloco e parceiros. Atualmente, o Brics conta com 11 países-membros e outros dez parceiros, ampliando ainda mais a diversidade de conteúdos disponíveis.

O Fórum de Economia Criativa dos Brics, onde a plataforma será apresentada, é organizado pela Brics Arts Association e contará com a presença de representantes diplomáticos, como o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, e Marco Antônio Nakata, diretor do Instituto Guimarães Rosa. O evento reforça a importância da diplomacia cultural e da promoção da cultura brasileira no exterior.

O lançamento da Sommos Brics representa uma nova alternativa para quem busca conhecer a diversidade cultural dos países do bloco, fortalecendo os laços entre as nações e ampliando o acesso a diferentes formas de expressão artística.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br