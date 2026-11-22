O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, após ser diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo. Segundo o boletim médico divulgado neste domingo (22), não há previsão para sua alta hospitalar.

De acordo com o hospital, Bolsonaro está clinicamente estável, recebendo tratamento clínico, em jejum e com suporte nutricional. O ex-presidente passou mal na última sexta-feira (20) e foi levado ao hospital após sentir dores e distensão abdominal. O encaminhamento foi feito por orientação de seu médico particular, e o trajeto até o hospital contou com o acompanhamento da Polícia Militar, que faz a segurança da residência de Bolsonaro.

Além do quadro abdominal, Bolsonaro também enfrenta uma pneumonia bacteriana. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo relacionado à tentativa de golpe de Estado. Ele obteve o direito à prisão domiciliar após passar por cirurgia no ano passado.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que os filhos e a enteada de Bolsonaro possam visitá-lo durante a internação, desde que respeitem os horários e normas do hospital. O uso de celulares e aparelhos eletrônicos está proibido durante as visitas.

A situação de saúde de Bolsonaro tem gerado atenção em Brasília e em todo o país. A internação ocorre em um momento delicado para o ex-presidente, que já vinha enfrentando problemas de saúde desde o ano passado. O quadro inspira cuidados e não há previsão de quando ele poderá deixar a UTI.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br