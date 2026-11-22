O Atlético-MG foi derrotado pelo Boca Juniors por 2 a 0 na final da Copa Sul-Americana 2026, realizada neste sábado (21) em Barranquilla, na Colômbia. Os gols da equipe argentina foram marcados por Ascacíbar e Merentiel, garantindo o terceiro título do clube na competição.

O resultado frustrou a torcida do Galo, que acumula quatro vice-campeonatos em torneios importantes desde 2024: duas Sul-Americanas, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Mesmo com o bom desempenho ao longo das campanhas, o Atlético-MG não conseguiu quebrar a sequência de derrotas em finais.

Com o vice-campeonato, o time mineiro também perdeu a chance de garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027, precisando agora buscar a classificação pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, o clube recebeu uma premiação de R$ 27 milhões pela campanha na Sul-Americana.

Sequência de finais e impacto para a torcida

Desde 2024, o Atlético-MG chegou a decisões importantes, mas acabou derrotado em todas: perdeu a Libertadores para o Flamengo, a Copa do Brasil também para o clube carioca, e a Sul-Americana de 2025 nos pênaltis para o Lanús. Agora, a derrota para o Boca Juniors amplia a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Histórico recente e expectativas

A torcida do Galo, que vinha sonhando com um título internacional, viu mais uma oportunidade escapar. O Boca Juniors, por sua vez, reforça sua tradição em competições continentais, somando agora três conquistas na Sul-Americana (2004, 2005 e 2026).

O Atlético-MG segue em busca de um título de expressão e de uma vaga na próxima Libertadores. A expectativa é de que o clube foque suas atenções no restante da temporada nacional para reverter o cenário.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br