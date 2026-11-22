O concurso 1353 do Dia de Sorte deste domingo (22 de novembro) teve as seguintes dezenas, em ordem crescente: 11, 13, 17, 22, 23, 25 e 28. O Mês da Sorte foi maio (05), conforme o resultado exibido na transmissão das Loterias CAIXA.

Para quem acompanhou o sorteio ao vivo, a primeira dezena a sair foi a 13, seguida por 25, 28, 17, 23, 11 e 22, nessa ordem. Até a publicação desta matéria, o Portal Cambé não havia confirmado o número de apostas ganhadoras nem os valores dos prêmios do concurso 1353.

Quem ganhou prêmio no Dia de Sorte 1353?

O prêmio principal da modalidade vai para quem acerta as sete dezenas. A CAIXA também premia apostas com quatro, cinco ou seis acertos. Quem marcou maio tem direito ao prêmio do Mês da Sorte, mesmo que não tenha acertado nenhuma dezena. Se o bilhete também foi premiado pelos números, os valores se somam. CAIXA

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