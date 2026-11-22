Concurso deste domingo tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; Portal Cambé divulgará os números e a premiação após a divulgação oficial.

A Lotofácil 3835, deste domingo, 22 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. Conforme o anúncio das Loterias Caixa, o sorteio está previsto para as 11h, pelo horário de Brasília.

O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados após a divulgação oficial. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a apuração.

Números sorteados na Lotofácil 3835

RESULTADO DO SORTEIO Lotofácil 3835 Domingo • 22 de novembro de 2026 Confira as dezenas sorteadas 02 03 04 05 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 Dezenas apresentadas em ordem crescente. Premiação Consulte a quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios no rateio oficial das Loterias Caixa. Confira seu bilhete nos canais oficiais das Loterias Caixa .

Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3835

O rateio será atualizado conforme a divulgação da Caixa Econômica Federal.

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores na faixa principal ou de acumulação depende da apuração oficial. Se mais de uma aposta acertar as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

O participante escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade contempla apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.

As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, respeitando o prazo de encerramento do concurso.

Próximo concurso da Lotofácil

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão informadas após a atualização oficial da Caixa.

Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.