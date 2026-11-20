Uma combinação da Mega-Sena em um clique

Você costuma escolher suas dezenas pelas datas de aniversário da família? No gerador do Portal Cambé, os números de 01 a 60 entram na brincadeira com a mesma chance de aparecer. Basta tocar no botão para receber uma combinação com seis dezenas diferentes.

Gerador de dezenas Sortear 6 números Aguardando o primeiro sorteio. Apenas para diversão. A geração é aleatória, sem metodologia de aposta, análise de concursos anteriores ou previsão de resultados. Usar o gerador não aumenta as chances de ganhar. Ative o JavaScript para usar o gerador.

Como ler o resultado

As seis dezenas aparecem em ordem crescente para facilitar a leitura. Quer experimentar outra combinação? Toque em Sortear novamente. Todos os 60 números voltam a participar, inclusive os que acabaram de sair. O sorteio acontece no seu navegador e nenhum clique registra uma aposta.