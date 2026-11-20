Concurso 7173 terá sorteio no domingo, 29 de novembro, às 11h. A aposta simples custa R$ 2,50, e o prazo termina meia hora antes do sorteio.

Quem costuma acompanhar a Quina à noite tem um horário diferente para anotar. A Quina Friday tem prêmio estimado em R$ 50 milhões, e as cinco dezenas serão sorteadas na manhã de domingo, 29 de novembro de 2026. As apostas já estão abertas e poderão ser registradas até as 10h30 do dia do sorteio.

O concurso especial também muda o calendário de quem joga durante a semana. Até o dia 29, todas as apostas da Quina serão destinadas ao concurso 7173. Isso significa que um jogo registrado nesta sexta-feira, 20 de novembro, vai concorrer no domingo da semana seguinte.

Quanto custa jogar na Quina Friday?

A aposta de cinco números caiu de R$ 3 para R$ 2,50. A redução vale também para quem marca mais dezenas no mesmo volante. Um jogo com seis números, por exemplo, reúne seis combinações de cinco dezenas e sai por R$ 15. Os preços especiais valem exclusivamente para a edição de novembro.

Números marcados Preço habitual Preço na Quina Friday 5 números R$ 3,00 R$ 2,50 6 números R$ 18,00 R$ 15,00 7 números R$ 63,00 R$ 52,50 8 números R$ 168,00 R$ 140,00

O que acontece se ninguém acertar as cinco dezenas?

Se nenhuma aposta acertar os cinco números, o valor reservado à faixa principal será dividido entre as apostas com quatro acertos, a chamada quadra. Assim, quem fizer a quadra poderá receber parte do prêmio principal. Os R$ 50 milhões anunciados são uma estimativa para o concurso. caixanoticias.caixa.gov.br

Onde apostar em Cambé e região

Moradores de Cambé e de outras cidades do Norte do Paraná podem registrar o jogo nas casas lotéricas, durante o horário de atendimento de cada unidade. Pela internet, as opções são o portal Loterias CAIXA e o aplicativo oficial. O encerramento das apostas está marcado para domingo, às 10h30, e o sorteio começa às 11h. caixanoticias.caixa.gov.br

Para quem costuma repetir os mesmos números em vários concursos, há outra mudança. A Teimosinha está suspensa durante a edição especial e voltará a ficar disponível depois do sorteio da Quina Friday.