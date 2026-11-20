Um levantamento do Instituto Internacional Arayara revelou que quase 90% das usinas eólicas terrestres no Brasil apresentam algum tipo de alerta socioambiental. O estudo, divulgado durante a COP31 na Turquia, analisou 1.748 parques eólicos em 13 estados, principalmente no Nordeste, somando 60,6 GW de capacidade instalada.

A pesquisa, disponível na plataforma Farol das Eólicas, aponta que apenas 10,6% dos empreendimentos receberam classificação verde, indicando ausência de sobreposição com áreas sensíveis. Mais da metade (52,5%) foi classificada como amarela e 36,9% recebeu a classificação vermelha, o maior grau de alerta.

Principais riscos identificados

Os principais fatores de sensibilidade incluem proximidade com territórios indígenas, quilombolas, unidades de conservação, áreas de biodiversidade, habitats de espécies ameaçadas e zonas de aves migratórias. Além disso, 64,5% dos parques têm residências a até 400 metros, o que pode causar distúrbios pelo ruído das turbinas e afetar a qualidade de vida dos moradores.

Licenciamento e desafios locais

O levantamento também destaca falhas nos processos de licenciamento ambiental e consulta às comunidades afetadas. Segundo especialistas do instituto, a aplicação dos critérios ambientais varia entre os estados e pode sofrer influência de interesses políticos e empresariais.

Transição energética e sustentabilidade

O Instituto Arayara defende a expansão da energia limpa, mas ressalta a importância de garantir que a transição energética ocorra de forma justa e sustentável, minimizando conflitos socioambientais e fortalecendo os processos de licenciamento.

Energia eólica no mar e próximos passos

A plataforma também monitora projetos de energia eólica offshore, ainda em fase inicial no Brasil, e alerta para a necessidade de proteger ecossistemas marinhos sensíveis, como recifes de coral e áreas de pesca tradicional.

O Instituto Arayara, com três décadas de atuação, segue acompanhando o desenvolvimento do setor eólico e reforça a importância de salvaguardas ambientais para garantir benefícios à sociedade e ao meio ambiente.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br