Os shows da 5ª edição do Cambé Musical estão previstos para começar às 18h30 desta sexta-feira (20 de novembro), feriado do Dia da Consciência Negra. Felipe Araújo e Alexandre Pires se apresentam no Centro Esportivo Castelo Branco em comemoração aos 79 anos de Cambé. Para quem vai de carro, os bloqueios no entorno começam às 7h, pela rua onde fica a entrada do evento.

Que horas abrem os portões do Cambé Musical?

Os portões abrem às 15h, três horas e meia antes do início previsto da programação musical. O Centro Esportivo Castelo Branco fica na Rua Humberto Moreschi, 395, e cada pessoa deve levar 1 kg de alimento não perecível para entrar. Todo o público passará por revista na entrada.

O que pode e o que não pode levar

Quem quiser levar uma garrafa para beber água pode entrar com garrafa plástica transparente para abastecer nos pontos gratuitos de hidratação. Por determinação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, é proibido entrar com os seguintes itens:

Bebidas, garrafas de outros tipos, coolers e copos térmicos.

Cadeiras, capacetes, guarda-chuvas e sombrinhas.

Drones, canivetes, armas e qualquer objeto que possa causar acidentes.

Quais são as regras para crianças e adolescentes?

Dos 12 aos 17 anos, a entrada só é permitida na companhia de um responsável, com apresentação dos documentos de identidade de ambos. Para crianças menores de 12 anos, o acompanhante deve ser o pai, a mãe ou o responsável legal. Também é preciso apresentar os documentos da criança e de quem a acompanha.

Quais ruas terão bloqueios no Castelo Branco?

Os agentes de trânsito da Prefeitura farão as interdições em duas etapas, às 7h e às 12h30, para dar mais segurança a quem circula perto do Centro Esportivo. Nos trechos bloqueados, o acesso de veículos ficará restrito aos moradores do bairro.

Início Via Trecho afetado 7h Rua Humberto Moreschi Entre a Avenida Parigot de Souza e a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto 12h30 Rua Veneza Da Rua Nápoles até o Centro Esportivo Castelo Branco 12h30 Rua Governador João Mansur Entre a Avenida Parigot de Souza e a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto 12h30 Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza Interdição parcial entre as ruas Governador João Mansur e Humberto Moreschi

O que o público vai encontrar no Centro Esportivo

Além dos pontos de água, o espaço terá telões, ambulatórios e praça de alimentação com food trucks de comidas e bebidas. Para as famílias com crianças pequenas, uma das novidades desta edição é o fraldário. A estrutura também inclui banheiros femininos em contêineres, banheiros acessíveis e espaço reservado para pessoas com deficiência.

Segundo a Prefeitura de Cambé, a operação contará com 200 seguranças, 90 policiais militares e civis e 88 bombeiros civis. As equipes policiais terão apoio de drones e viaturas.

Sertanejo e pagode nos 79 anos de Cambé

A quinta edição da festa de aniversário da cidade reúne dois artistas que já dividiram os vocais em músicas como “Ciúme Tá com Medo” e “Tira Ela de Mim”. Felipe Araújo é conhecido pelo sucesso sertanejo “Atrasadinha”, enquanto Alexandre Pires marcou o pagode com o grupo Só Pra Contrariar em canções como “Mineirinho” e “Essa Tal Liberdade”.

Vai ao show com a família ou os amigos? Compartilhe este guia com quem vai acompanhar você, especialmente com quem precisa passar pelas ruas do Castelo Branco nesta sexta-feira.