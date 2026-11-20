Saiba quando é possível alternar entre Jason e Lucia, como dividir tarefas com a dupla e quais ajustes facilitam a vida de quem está começando em Vice City.

Quem entra em GTA 6 à espera de assumir o volante e seguir direto para as avenidas de Vice City encontra um começo diferente. A campanha começa com Jason no sul de Leonida, longe dos prédios que dominam a paisagem mais conhecida do jogo. A exploração livre vem em etapas, assim como a possibilidade de trocar de protagonista. Lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o novo Grand Theft Auto acompanha Jason Duval e Lucia Caminos depois que um serviço aparentemente simples dá errado.

Como funcionam Jason e Lucia em GTA 6

A campanha é para um jogador. A troca entre os protagonistas fica disponível no decorrer do segundo capítulo. Quando Jason e Lucia estão juntos, o jogador pode controlar um deles e pedir ajuda ao outro. Em uma viagem longa, por exemplo, dá para entregar o volante ao parceiro e acompanhar Leonida do banco do passageiro. Para consultar as ações disponíveis naquele momento, segure o direcional do controle para a direita.

A parceria tem um detalhe fácil de perder. Cada personagem carrega seus próprios itens de recuperação e sua própria munição. Comprar suprimentos com Jason, portanto, não resolve a falta deles quando o controle passa para Lucia. Antes de iniciar uma missão com a dupla, vale conferir o que cada um tem à mão.

Quando o mundo aberto fica disponível?

O primeiro trecho de exploração livre abre depois da missão Gone Fishing, ainda com Jason. A região inicial, nos arredores de Key Lento, serve como ponto de partida para conhecer as estradas do sul. Quem quer explorar por conta própria já pode aproveitar esse intervalo. Quem prefere experimentar a dinâmica da dupla tem um bom motivo para seguir a história até o segundo capítulo.

Para ter uma noção das distâncias, há um recurso que funciona até fora do console. A Rockstar disponibilizou um mapa oficial de Leonida para baixar e imprimir. Ele ajuda a situar Vice City em relação ao restante do estado e permite planejar um passeio sem consultar um guia de missões e acabar descobrindo uma reviravolta antes da hora.

O que muda ao dirigir e circular por Leonida

Escolher um carro para cruzar o mapa envolve mais do que velocidade. Os veículos têm indicadores de combustível e de condição do motor. Um carro rápido, mas danificado, pode deixar a dupla a pé no meio da viagem. Postos atendem necessidades básicas de manutenção, enquanto danos mais sérios exigem uma oficina.

Fora do carro, também importa como o jogador trata quem cruza seu caminho. O jogo registra a conduta de Jason e Lucia em seus perfis criminais. Segundo a jornalista Keza MacDonald, do The Guardian, a violência contra pedestres pode influenciar os rumos da história. Para quem quer preservar suas opções na campanha, até a maneira de dirigir em uma calçada merece atenção.

Cinco dicas de GTA 6 para aproveitar as primeiras horas

Deixe o minimapa sempre visível enquanto aprende os caminhos. Se ele desaparecer no meio do trajeto, procure a opção de exibição fixa nas configurações de interface. No mesmo menu, escolher metros como unidade de distância facilita decidir se vale pegar o carro ou terminar o percurso a pé. Ajuste a caminhada ao seu ritmo. Quem acha Jason ou Lucia lentos demais pode definir a caminhada rápida como padrão nas opções. É um ajuste pequeno que faz diferença para quem gosta de percorrer os bairros a pé. Use o primeiro passeio para aprender a ler o painel. Localize os indicadores de combustível e motor antes de pegar a estrada. Se o carro parar longe de uma oficina, o aplicativo Scooter Bros, no celular do personagem, oferece recuperação e entrega do veículo mediante pagamento. Guarde parte do dinheiro no banco. O dinheiro vivo que o personagem carrega pode ser perdido quando ele morre. Depois de receber uma quantia importante, fazer um depósito evita que uma tentativa malsucedida comprometa a próxima compra. Se o objetivo é juntar dinheiro, avance na campanha. Os dois primeiros capítulos dão espaço para explorar, comprar roupas e experimentar atividades. O terceiro amplia as oportunidades de ganho. Quem está economizando para uma compra maior pode aproveitar melhor o tempo seguindo as missões principais de Jason.

Créditos e fontes: Rockstar Games, pelos comunicados oficiais de lançamento e pelo mapa de Leonida. Informações sobre progressão e mecânicas de jogo consultadas no GTA Playbook, no guia de Kyuman “Frann” Kim para o Inven Global e na cobertura de Keza MacDonald para o The Guardian.