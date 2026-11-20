Milhares de trabalhadores e estudantes se reuniram em diversas cidades italianas nesta sexta-feira (20) em uma grande greve geral organizada pelo principal sindicato do país, a Confederação Geral Italiana do Trabalho (CGIL). O movimento reivindica salários mais altos e mais investimentos em serviços públicos, refletindo o crescente descontentamento com as políticas do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.

As manifestações, que também contaram com a adesão de outros sindicatos como o Cobas, ocorreram em mais de 100 cidades e envolveram profissionais dos setores público e privado, incluindo escolas e hospitais. O transporte aéreo e ferroviário nacional não foi afetado pela greve geral, mas uma paralisação específica dos trens foi marcada para iniciar às 21h desta sexta-feira e seguir até as 20h de sábado (21).

Estudantes e trabalhadores unidos por direitos

Além da pauta salarial, os manifestantes exigem mais recursos para educação e saúde, além de protestarem contra o aumento do custo de vida e dos gastos militares. O líder da CGIL, Maurizio Landini, destacou a importância da mobilização, ressaltando que a demanda por mudanças cresce em toda a Europa.

Estudantes também organizaram protestos em outros países europeus, como Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Bélgica e Espanha, em resposta ao aumento do custo de vida e à redução de investimentos em áreas essenciais.

Contexto e impacto local

O movimento desta sexta-feira segue uma série de manifestações realizadas desde outubro, quando estudantes e trabalhadores já haviam ocupado ruas e instituições de ensino por mais recursos e melhores condições. O orçamento proposto pelo governo Meloni, de 26 bilhões de euros para 2027, é criticado por sindicatos e entidades estudantis, que afirmam que a maior parte dos recursos não beneficia jovens e trabalhadores.

Para muitos italianos, a luta é por questões básicas, como o pagamento de contas, acesso à saúde e educação de qualidade. Segundo Landini, o orçamento atual não atende a essas necessidades, o que impulsiona a continuidade dos protestos.

Histórico de mobilizações na Itália

A Itália tem um histórico de mobilizações populares em defesa de direitos trabalhistas e sociais. A atual onda de protestos se intensifica diante da inflação e dos cortes em áreas essenciais, refletindo insatisfação crescente em um cenário de incertezas políticas, com eleições parlamentares previstas para 2027.

O Portal Cambé segue acompanhando os desdobramentos das manifestações na Itália e convida os leitores a comentarem e compartilharem suas opiniões sobre o tema em nossas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br