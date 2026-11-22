O concurso deste domingo tem prêmio estimado em R$ 29,6 milhões. O Portal Cambé divulga nesta página as sete dezenas, o Time do Coração e a premiação.
O sorteio da Timemania 2471 está marcado para as 11h deste domingo, 22 de novembro de 2026, no horário de Brasília. A estimativa para quem acertar as sete dezenas é de R$ 29,6 milhões. Confira abaixo o resultado do concurso e, após a apuração da Caixa, quantas apostas ganharam o prêmio principal. www.uai.com.br
Confira o resultado da Timemania 2471
Resultado da Timemania 2471
Dezenas sorteadas
- 18
- 19
- 32
- 34
- 43
- 67
- 70
Ordem do sorteio
70 · 18 · 67 · 32 · 43 · 19 · 34
Premiação
Aguardando a divulgação do rateio pela Caixa.
|Concurso 2471 · 22/11/2026
|Resultado
|Dezenas sorteadas
|Aguardando sorteio
|Time do Coração
|Aguardando sorteio
|Prêmio principal (7 acertos)
|Aguardando apuração
|Estimativa para o próximo concurso
|Aguardando divulgação
Como conferir o bilhete da Timemania
Para conferir a aposta, compare os dez números marcados no bilhete com as sete dezenas do resultado. A Timemania paga prêmios a partir de três acertos. Quem acerta os sete números concorre ao prêmio principal. loterias.caixa.gov.br
Confira também o clube marcado no campo Time do Coração. Ele é sorteado separadamente e rende R$ 8,50 a quem acerta, mesmo que nenhuma das dezenas do bilhete tenha saído. loterias.caixa.gov.br
Os resultados da Timemania e dos demais concursos podem ser acompanhados na seção de Loterias do Portal Cambé.