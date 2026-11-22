O Ministério da Educação (MEC) apresentou o programa Toda Matemática durante o 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, realizado em São Luís, Maranhão. O evento, que reuniu educadores de todo o país até domingo (22), destacou a importância de enfrentar as dificuldades no ensino e aprendizagem da Matemática nas escolas brasileiras.

O programa Toda Matemática foi detalhado por Victor Augusto Both Eyng, coordenador-geral de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica. Segundo ele, a iniciativa busca garantir que professores da educação básica tenham formação adequada e acesso a materiais pedagógicos, permitindo que o ensino da disciplina seja adaptado às diferentes etapas escolares.

Foco na formação e equidade

De acordo com o MEC, o programa atua em colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal, com o objetivo de recompor as aprendizagens, promover a equidade e alinhar o ensino à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os professores foram incentivados a cobrar das gestões locais a adesão ao compromisso, visando fortalecer políticas públicas voltadas à Matemática.

Desafios no ensino da Matemática

No Brasil, apenas 8,5% dos estudantes concluem o ensino médio com aprendizagem adequada em Matemática. O programa reconhece que muitos alunos enfrentam dificuldades desde os conceitos básicos, o que impacta negativamente o desempenho em etapas posteriores. A proposta do Toda Matemática é atuar desde a educação infantil até o ensino médio, promovendo a superação dessas barreiras.

Contexto e impacto para a educação

Lançado em 2025, o Toda Matemática se articula com outras políticas do MEC, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e visa apoiar redes de ensino na criação de programas próprios para a disciplina. O Brasil, segundo o último Pisa, ocupa a 71ª posição entre 89 países em Matemática, o que reforça a urgência de iniciativas que promovam avanços e reduzam desigualdades de aprendizagem.

O programa também destaca a necessidade de considerar as diferenças regionais, sociais e raciais para garantir que todos os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade, tornando a aprendizagem em Matemática um direito e não uma questão de sorte.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br