Representantes de cerca de 100 países encerraram neste sábado (21) em Genebra mais uma rodada de negociações da ONU sobre a regulamentação de armas autônomas, conhecidas como “robôs assassinos”. O encontro terminou com o compromisso de abrir novas discussões e tentar avançar em regras até 2028, após impasses entre grandes potências.

O debate gira em torno de sistemas de armamentos capazes de identificar e atacar alvos com diferentes níveis de autonomia, sem ou com pouca intervenção humana. Grupos de direitos humanos e parte dos países defendem normas internacionais rígidas e juridicamente obrigatórias para controlar o uso dessas tecnologias em conflitos armados.

Grandes potências barram avanço rápido

Apesar do apoio expressivo de muitos países, a oposição dos Estados Unidos, Rússia e Israel impediu que as negociações chegassem a um acordo mais firme. O resultado deixou em aberto se as futuras regras terão força de lei, frustrando entidades que acompanham o tema.

Preocupação com uso em conflitos

A discussão sobre armas autônomas ganhou força diante do uso crescente desse tipo de tecnologia em guerras recentes, como na Ucrânia, Sudão e Oriente Médio. O secretário-geral da ONU, o papa e a Cruz Vermelha já se manifestaram publicamente pedindo normas internacionais claras e obrigatórias.

Processo pode sair do âmbito da ONU

O presidente suíço da reunião, Julien Thoeni, avaliou o acordo como um passo importante, mas diplomatas e especialistas reconhecem que o resultado ficou aquém do esperado. Alguns sugerem que os países interessados considerem alternativas fora do atual modelo de consenso da ONU, que exige aprovação dos 128 Estados-Membros.

Histórico e próximos passos

Há mais de dez anos, a comunidade internacional tenta chegar a um entendimento sobre o uso de armas autônomas. A falta de consenso reflete as diferentes prioridades e interesses estratégicos das potências militares, enquanto cresce a pressão de organizações civis por respostas rápidas diante dos riscos para civis e para a humanidade.

O debate segue aberto e deve mobilizar governos, especialistas e a sociedade civil nos próximos anos. Acompanhe as atualizações e participe da discussão sobre o futuro da segurança global.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br