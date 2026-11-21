Uma pesquisa nacional revelou que a maioria dos cursos presenciais de pedagogia no Brasil dedica apenas uma pequena fração de sua carga horária à formação em matemática. O levantamento, realizado pela Universidade Cruzeiro do Sul com apoio da Fundação Itaú, analisou 119 cursos e mostrou que cerca de 70% deles destinam entre 2,5% e 5% do tempo total para a disciplina, o que equivale a, no máximo, 80 horas em uma graduação de 3.200 horas.

O estudo foi apresentado durante o 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, em São Luís. Segundo os pesquisadores, essa limitação compromete a preparação dos futuros professores para ensinar matemática na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Desafios na estrutura curricular

Além da baixa carga horária, o relatório aponta que a organização das disciplinas é outro desafio. Predominam matérias generalistas, com pouca integração entre o conteúdo matemático e as metodologias de ensino. Apenas 13% das disciplinas revisam conteúdos do ensino fundamental II, enquanto 20% têm nomes considerados genéricos.

Para a pesquisadora Edda Curi, responsável pelo estudo, é urgente reformular os currículos dos cursos de pedagogia para garantir uma formação mais sólida e alinhada às necessidades atuais das escolas.

Distanciamento das diretrizes nacionais

O levantamento também identificou que muitos cursos ainda utilizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, em vez da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelecida em 2018. Essa defasagem contribui para um distanciamento entre o que é ensinado nas universidades e o que se espera do professor em sala de aula.

Temas contemporâneos, como educação financeira e diversidade, também são pouco abordados. Além disso, o uso de tecnologias digitais aparece de forma superficial nos currículos analisados.

Conexão entre teoria e prática

O estudo recomenda a aproximação entre teoria e prática, sugerindo que estágios supervisionados estejam mais integrados às disciplinas. Essa medida pode ajudar os futuros pedagogos a se prepararem melhor para os desafios do ensino de matemática.

Impactos e boas práticas

Apesar das dificuldades, algumas instituições se destacam por iniciativas inovadoras. A Universidade de Brasília, por exemplo, foca no letramento matemático alinhado à BNCC, enquanto a Universidade Federal de Santa Catarina oferece disciplinas específicas para diferentes etapas da educação básica. Já a Universidade Federal do Amazonas valoriza a experimentação prática, e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul aposta na etnomatemática como alternativa inclusiva.

Contexto e desafios para o futuro

A formação inicial dos pedagogos, especialmente na área de matemática, tem sido motivo de preocupação há anos. O baixo desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e a predominância de cursos a distância, que representam 74% dos concluintes, agravam o cenário. O estudo reforça a necessidade de mudanças estruturais para garantir que os professores estejam preparados para os desafios da sala de aula.

O debate sobre a qualidade da formação docente é fundamental para o futuro da educação no país. Acompanhe as novidades e participe da discussão deixando sua opinião nos comentários ou compartilhando esta notícia em suas redes sociais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br