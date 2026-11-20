O forte temporal que atingiu Tupanciretã, no interior do Rio Grande do Sul, durante a madrugada desta sexta-feira (20), provocou a morte de três pessoas, incluindo o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Ronaldo Machado Salles, filiado ao PSDB.

Segundo informações das autoridades locais, a tempestade começou por volta das 3h e foi acompanhada de ventos intensos e chuva forte, causando destruição em quase toda a cidade. Aproximadamente 8 mil das 8,6 mil residências do município, que tem pouco mais de 20 mil habitantes, foram danificadas.

Além das vítimas fatais, pelo menos 60 pessoas ficaram feridas em decorrência do desastre. As identidades das outras duas vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Destruição e resposta emergencial

O governo estadual do Rio Grande do Sul confirmou que Tupanciretã foi uma das cidades mais afetadas pela onda de tempestades que atingiu a região. Outras cidades, como São Domingos do Sul, Lagoa Vermelha, Londolfo Collor e Júlio de Castilhos, também registraram estragos significativos.

No total, foram registradas 37 ocorrências climáticas em 33 municípios, com relatos de vendavais, granizo, enxurradas e chuvas volumosas. Em 30 dessas cidades, houve danos materiais ou humanos.

Mobilização da Defesa Civil

Para reforçar o socorro à população, o governo federal enviou uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para Tupanciretã. O objetivo é agilizar o reconhecimento da situação de emergência e viabilizar recursos para assistência às vítimas e reconstrução das áreas atingidas.

Legado e comoção

O PSDB do Rio Grande do Sul lamentou a morte de Ronaldo Machado Salles, destacando sua dedicação à vida pública e à comunidade local. O ex-vereador deixa um legado na política do município e na história do partido.

Contexto local

Tupanciretã já enfrentou episódios de fortes chuvas em anos anteriores, mas a intensidade deste temporal surpreendeu moradores e autoridades. A cidade, conhecida pelo espírito comunitário, agora se mobiliza para superar mais este desafio e prestar apoio aos atingidos.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br