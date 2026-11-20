Jovens de pelo menos 25 países europeus tomaram as ruas nesta sexta-feira (20) em uma série de protestos estudantis, buscando melhorias na educação, justiça climática e mudanças em políticas públicas. Inspirados pelos recentes atos na França, os manifestantes se reuniram em cidades como Londres, Berlim, Paris, Roma e Colônia, dando voz a diferentes reivindicações, mas de forma pacífica e organizada.

As manifestações, denominadas “greve internacional da juventude” pelos organizadores, reuniram centenas a milhares de pessoas em cada localidade. Na Alemanha, o movimento “Gen Z regelt” liderou atos em 73 cidades e municípios, enquanto na Itália, estudantes e trabalhadores marcharam juntos exigindo salários mais altos e reforço nos serviços públicos, criticando as políticas econômicas do governo.

Além de pedir mais investimentos em educação, muitos participantes levantaram bandeiras em defesa do meio ambiente e protestaram contra o serviço militar obrigatório. O alto custo de vida também esteve entre os temas mais citados, refletindo preocupações da juventude europeia com o futuro.

Embora a maioria dos atos tenha ocorrido de forma tranquila, a França registrou episódios anteriores de confrontos e saques, enquanto países como Sérvia e Albânia também enfrentaram mobilizações recentes. Em Londres, Berlim e Paris, cartazes e faixas expunham a insatisfação dos jovens com os rumos políticos e sociais do continente.

O movimento reforça a crescente participação da juventude europeia em debates públicos, pressionando governos por mudanças e chamando atenção para temas urgentes como educação, clima e condições de vida. O envolvimento dos estudantes mostra que a busca por melhorias segue como pauta central para as novas gerações.

Historicamente, protestos estudantis têm desempenhado papel importante na Europa, influenciando políticas e trazendo à tona demandas sociais. O atual cenário destaca a continuidade desse engajamento, agora ampliado por questões globais e conectividade entre países.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br