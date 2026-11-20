A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski, consideradas a melhor dupla do tênis feminino na temporada, vão jogar em lados opostos nos playoffs da Billie Jean King Cup, que acontece em Vitória (ES). O confronto entre Brasil e Canadá começa nesta sexta-feira (20) e vale vaga nos Qualifiers de 2027.

Stefani formará dupla com Laura Pigossi, com quem conquistou o bronze olímpico em Tóquio 2020. Elas enfrentam Dabrowski e Ariana Arseneault no sábado (21), a partir das 13h, no terceiro jogo da série. O torneio está sendo disputado em uma quadra de saibro montada ao lado do Shopping Vitória.

Além do duelo de duplas, o Brasil conta com a jovem Nauhany Silva, número 5 do mundo no ranking juvenil, que estreia contra Bianca Andreescu. Gabriela Cé também representa o país, enfrentando Kayla Cross. Por precaução, Laura Pigossi foi poupada do segundo jogo de simples após sentir desconforto muscular, sendo substituída por Gabriela Cé.

O país que somar mais vitórias garante vaga na próxima fase do torneio internacional. Os jogos seguem até sábado, com possibilidade de partida extra em caso de empate. A expectativa é grande entre os fãs de tênis, já que Stefani e Dabrowski conquistaram seis títulos juntas neste ano, mas agora defendem suas seleções.

A Billie Jean King Cup é o principal torneio feminino por equipes do tênis mundial e, nesta edição, Vitória recebe atletas de destaque, movimentando o cenário esportivo local e nacional.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br