O Brasil assegurou ao menos duas medalhas de bronze no Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa, realizado em Pattaya, na Tailândia. Os atletas paulistas Cátia Oliveira e Paulo Henrique Fonseca conquistaram vagas nas semifinais e voltam a competir nesta quarta-feira (18) em busca de um lugar na final.

Cátia Oliveira enfrenta a italiana Giada Rossi às 5h (horário de Brasília) pela semifinal da classe 2 (cadeirantes). Já Paulo Henrique Fonseca disputa a vaga na final da classe 7 (andantes) contra o norueguês Krizander Magnussen, a partir das 8h.

O Brasil já havia conquistado uma medalha de ouro nas duplas mistas no último domingo (15), ampliando o bom desempenho da delegação nacional. As partidas podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.

Outras brasileiras também seguem firmes na competição. Danielle Rauen, de Santa Catarina, e Jennyfer Parinos, de São Paulo, avançaram para as quartas de final na classe 9 (andantes). Jennyfer venceu a indiana Baby Sahana Ravi por 3 sets a 0 e enfrenta a chinesa Jingdian Maoa às 2h30 desta quarta. Danielle superou a sul-coreana Kun-Hea Kim por 3 a 2 e encara a chinesa Guiyan Xiong no mesmo horário.

O desempenho brasileiro reforça a tradição do país no tênis de mesa paralímpico, esporte que vem crescendo em visibilidade e conquistas nos últimos anos. A expectativa é de que as novas medalhas inspirem ainda mais atletas e ampliem o apoio ao paradesporto nacional.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br