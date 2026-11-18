Um grupo de indígenas Awá, conhecidos por viverem em isolamento, foi visto se aproximando de um posto da Funai e da aldeia Guajajara Tawari, no Maranhão, na última segunda-feira (16). O episódio colocou equipes de saúde e autoridades em estado de alerta devido à vulnerabilidade dos Awá a doenças comuns fora de seu convívio.

De acordo com comunicado oficial, o governo federal montou uma sala de situação para acompanhar o caso e planejar ações emergenciais. O objetivo é prevenir possíveis surtos e proteger a saúde dos Awá, que têm contato restrito com outros povos e, por isso, maior risco diante de agentes infecciosos.

Profissionais da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) foram mobilizados para garantir a proteção desse grupo, que é monitorado de forma contínua. O governo destacou que a prioridade é respeitar a autonomia dos Awá e assegurar que possam decidir sobre eventuais contatos, mantendo o princípio de não intervenção direta.

A política nacional para povos indígenas isolados prevê a preservação dos territórios e o combate a invasões e atividades ilegais, fatores essenciais para a segurança e autodeterminação desses povos.

O caso chama atenção para a necessidade constante de vigilância e respeito à escolha dos Awá de permanecerem isolados, reforçando o compromisso das autoridades com a proteção dos direitos indígenas.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br