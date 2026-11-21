Corpo de Bombeiros determinou a interrupção do evento. Prefeitura anuncia na manhã de sábado (21) a nova data do show de Alexandre Pires.

Uma tempestade interrompeu o Cambé Musical nesta sexta-feira (20 de novembro), no Centro Esportivo Castelo Branco, em Cambé. Segundo a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros determinou a interrupção para garantir a segurança de quem estava no local.

Nova data do show de Alexandre Pires sai neste sábado

A Prefeitura de Cambé informou que o show de Alexandre Pires foi adiado. Para quem planejava assistir ao cantor, a próxima atualização será na manhã deste sábado (21 de novembro), quando o município divulgará a nova data da apresentação.

Festival integra as comemorações dos 79 anos de Cambé

Em sua quinta edição, o Cambé Musical faz parte das comemorações dos 79 anos da cidade. A programação anunciada para o feriado do Dia da Consciência Negra reunia os cantores Felipe Araújo e Alexandre Pires no Centro Esportivo Castelo Branco. Prefeitura de Cambé

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