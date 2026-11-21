O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (20) no Hospital DF Star, em Brasília, após sentir fortes dores e distensão abdominal. A informação foi confirmada por seu filho, o senador Carlos Bolsonaro (PL-SC).

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, passou mal em casa e foi atendido inicialmente por seu médico particular. Após avaliação, foi recomendado o encaminhamento imediato ao hospital para exames detalhados.

O deslocamento do ex-presidente até a unidade hospitalar foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pela segurança e monitoramento de sua residência.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro permanecerá internado para a realização de exames e investigação diagnóstica sobre o quadro de dor e distensão abdominal.

Histórico de saúde recente

Bolsonaro já enfrentou outros problemas de saúde nos últimos meses. Ele se recupera de uma pneumonia bacteriana e, no ano passado, passou por cirurgia pouco depois de ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista. Desde então, cumpre pena em regime domiciliar.

Impacto e acompanhamento

A internação do ex-presidente mobilizou a equipe médica e autoridades responsáveis por sua segurança. A situação é acompanhada de perto por familiares e apoiadores, que aguardam atualizações sobre o quadro clínico.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br