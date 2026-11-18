O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, representou o Brasil nesta quarta-feira (18) em um encontro na sede da FAO, em Roma, onde destacou o progresso mundial e brasileiro no enfrentamento da fome.

Durante o evento, que marcou dois anos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, Dias ressaltou que o Brasil conseguiu superar a fome em momentos de forte vontade política. Ele afirmou que a solução para o problema exige união e ação coletiva entre governos e entidades.

A Aliança Global, criada sob a presidência brasileira do G20 em 2024 e liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já reúne 225 membros, incluindo países, organizações internacionais e instituições financeiras. O encontro também serviu para lançar o relatório “Corrida para 2030”, que detalha 146 ações de 81 países desde julho de 2024 para ampliar a proteção social e o acesso à alimentação.

Entre as iniciativas destacadas no relatório estão: o Banco Mundial alcançando 234 milhões de pessoas com proteção social até junho de 2026; a União Africana ampliando a alimentação escolar para 87 milhões de crianças; e o Brasil implementando um plano recorde de crédito à agricultura familiar, no valor de US$ 19 bilhões.

No cenário brasileiro, os dados mais recentes apontam uma queda significativa na insegurança alimentar severa: de 8,1% em 2022 para 0,6% em 2025, segundo a FAO. Já a insegurança alimentar grave caiu de 15,5% para 3,2% dos domicílios entre 2022 e 2024, conforme levantamento do IBGE e da EBIA. Com isso, cerca de 26 milhões de brasileiros deixaram a condição de fome, e 75,8% dos lares passaram a ter segurança alimentar e nutricional.

Esses resultados refletem o impacto de políticas públicas e ações conjuntas, mostrando que o combate à fome depende de escolha e compromisso político. O ministro reforçou que a experiência brasileira pode servir de exemplo para outros países e que a luta contra a fome e a pobreza precisa seguir como prioridade global.

O enfrentamento da fome é um tema recorrente na história do Brasil, especialmente em períodos de crise econômica. A retomada de políticas sociais e de incentivo à agricultura familiar tem sido fundamental para reverter índices negativos e garantir o direito à alimentação para milhões de famílias.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br