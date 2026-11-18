A Defesa Civil de São Paulo emitiu 17 alertas de chuvas intensas nesta quarta-feira (18), atingindo diversas cidades do estado. A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos durante a tarde, após registros de precipitações fortes e queda de granizo em bairros como Pinheiros. Rajadas de vento chegaram a 44 km/h na região da Barragem de Guarapiranga.

O estado de atenção é o segundo nível na escala de monitoramento da Defesa Civil e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), que inclui ainda os estados de observação, iminência de transbordamento e alerta máximo.

Entre as 12h e as 15h53, os alertas foram enviados para cidades como Suzano, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Bofete, Porangaba, Cesário Lange, Rio das Pedras, Capivari, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e para a região de Campinas. O Corpo de Bombeiros registrou três ocorrências de quedas de árvores na capital e região metropolitana entre 15h e 16h50.

Segundo a Defesa Civil, as áreas com previsão de maiores volumes de chuva incluem Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, Marília, Campinas, Sorocaba e Itapeva.

O acompanhamento constante de alertas e a adoção de medidas preventivas são essenciais para evitar transtornos, especialmente em áreas historicamente afetadas por alagamentos e quedas de árvores durante períodos de chuva intensa no estado de São Paulo.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br