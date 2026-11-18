O Governo do Paraná confirmou o repasse de R$ 9,9 milhões para fortalecer as ações de saúde em 16 cidades litorâneas durante a temporada do Verão Maior Paraná. O objetivo é preparar os municípios para o aumento expressivo de visitantes nos próximos meses, garantindo que moradores e turistas tenham acesso a atendimento médico de qualidade.

Com a chegada do verão, a população nessas cidades costuma crescer consideravelmente, o que exige maior estrutura e planejamento dos serviços de saúde. O investimento permitirá que as prefeituras antecipem medidas, reforcem equipes e ampliem o atendimento, evitando sobrecarga nos postos e hospitais locais.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os recursos vão ajudar as cidades a manterem a qualidade dos serviços mesmo diante do fluxo intenso de pessoas, sem prejudicar o atendimento aos moradores fixos. A destinação do valor também oferece mais segurança para quem visita o litoral paranaense neste período.

Nos últimos anos, a região tem registrado aumento significativo no número de turistas durante o verão, tornando fundamental o reforço nos setores essenciais. O investimento anunciado reforça o compromisso do Estado em apoiar as cidades litorâneas e proporcionar uma temporada mais tranquila para todos.

Quer saber como sua cidade será beneficiada? Deixe seu comentário ou compartilhe esta notícia nas redes sociais do Portal Cambé.

Fonte: www.saude.pr.gov.br