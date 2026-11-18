A Universidade Estadual de Londrina (UEL) promove na próxima segunda-feira (23) uma oficina inédita que aborda o uso do podcast como ferramenta para a educação antirracista. O evento acontece no Centro de Educação, Comunicação e Arte (Ceca), das 14h às 17h, e é fruto de uma parceria entre o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM).

Aberta ao público e com inscrições gratuitas pelo WhatsApp, a oficina integra o encerramento do programa de 21 dias de ações voltadas ao Mês da Consciência Negra em Londrina. O objetivo é apresentar o podcast como recurso criativo e pedagógico para ampliar o debate sobre relações étnico-raciais e combater o racismo nas escolas e na sociedade.

O curso é destinado principalmente a professores, mas está aberto a interessados em geral. A atividade terá dois momentos: uma parte teórica, conduzida por alunos de pedagogia, com conceitos sobre educação antirracista e o papel do podcast nesse contexto; e uma parte prática, liderada por estudantes de jornalismo, que ensinarão o passo a passo para criar um podcast, mesmo para quem não tem experiência com tecnologia.

Ao final, os participantes vão gravar pequenas enquetes, compartilhando relatos e experiências, reforçando a importância da oralidade e da representatividade. A organização pede que cada pessoa leve celular e fones de ouvido para as atividades práticas.

Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Marisol Chiesa, o apoio institucional visa valorizar a diversidade e garantir que nenhuma mulher seja invisibilizada por sua cor, raça ou etnia. O coordenador do Neab, professor Rodrigo Rosa da Silva, destaca que a oficina busca ampliar espaços de conscientização, especialmente para mulheres negras, as mais afetadas pelo racismo estrutural.

A UEL e seus parceiros reforçam o convite para que professores, estudantes e a comunidade participem, ampliando o diálogo sobre educação antirracista e novas ferramentas de comunicação. Para se inscrever, basta enviar mensagem para (43) 99945-0056.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br