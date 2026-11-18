A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) iniciou uma importante ação para resgatar e preservar a história esportiva do município. Em parceria com o Sistema de Arquivos da Universidade Estadual de Londrina (SAUEL), a iniciativa busca organizar, higienizar e catalogar documentos históricos que contam a trajetória do esporte local.

Na última segunda-feira (16), servidores da FEL, com apoio de vários setores, transferiram de volta ao prédio administrativo todo o acervo documental que estava guardado no Estádio do Café devido à reforma do Ginásio Moringão. O material reúne milhares de registros físicos, como convênios, processos financeiros, mapas, eventos e recortes de jornais, muitos deles anteriores à digitalização dos arquivos municipais.

Força-tarefa e triagem dos documentos

A operação envolveu um mutirão de colaboradores para realizar a pré-triagem dos documentos, separando-os por área de interesse, como pagamentos, presidência e eventos. Segundo a diretora Administrativo-Financeira da FEL, Luciana Viçoso de Oliveira, a mobilização de toda a equipe foi fundamental para garantir que o acervo recebesse o tratamento adequado.

Parceria técnica com a UEL garante preservação

Com o suporte técnico do SAUEL, coordenado pela professora Rosane Lunardelli, o projeto prevê a avaliação e organização física dos documentos, além de sua posterior digitalização em um sistema específico. O objetivo é garantir o acesso e a preservação permanente desses registros, evitando que a história do esporte londrinense se perca com o passar do tempo.

Memorial do Esporte e Lazer de Londrina

O passo seguinte será a criação do Memorial do Esporte e Lazer de Londrina, um espaço dedicado à memória esportiva da cidade. Para Fernando Yogi, assessor de Apoio Logístico da FEL, o resgate desse acervo corrige uma lacuna histórica e assegura que as futuras gerações conheçam a trajetória do esporte local.

Contexto e importância para Londrina

A preservação desses documentos é uma demanda antiga de servidores e da comunidade esportiva. Ao longo dos anos, parte da história ficou restrita à memória de quem trabalha no setor. Agora, com a parceria entre FEL e UEL, Londrina dá um passo importante para valorizar seu patrimônio esportivo e oferecer acesso à população.

O Portal Cambé incentiva os leitores a acompanharem as próximas etapas do projeto e compartilharem suas memórias esportivas nos comentários ou em nossas redes sociais.

Fonte: operobal.uel.br