Alunos do 5º ano da Escola Municipal da Vila Brasil, em Londrina, participaram na última terça-feira (17) de uma oficina especial do Estúdio de Rádio Móvel, projeto promovido pela AlmA Londrina Rádio Web. A ação, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura por meio do Promic, buscou incentivar a criatividade, a escuta ativa e a expressão das crianças através de atividades ligadas ao universo do rádio e do podcast.

A oficina reuniu 24 estudantes, que trabalharam em duplas para desenvolver roteiros, gravar entrevistas e criar vinhetas. Antes das gravações, os participantes se envolveram em um jogo de cartas interativo, criado pela equipe da rádio, com desafios relacionados à comunicação. Temas como futebol e cinema foram abordados pelas crianças, que compartilharam experiências e aprenderam a transformar ideias em conteúdo sonoro.

Durante a atividade, os alunos foram incentivados a produzir seus próprios roteiros, o que estimulou o desenvolvimento da escrita e da criatividade. O processo de preparação para as entrevistas também fortaleceu o trabalho em equipe e a autoconfiança dos participantes, que relataram entusiasmo e satisfação com a experiência.

Ao final, as gravações foram editadas e apresentadas em uma escuta coletiva, permitindo que todos pudessem ouvir e valorizar as produções dos colegas. A iniciativa faz parte do compromisso da AlmA Londrina Rádio Web em promover a comunicação comunitária e ampliar o acesso da população a experiências culturais e formativas.

Projeto percorre escolas e instituições de Londrina

O Estúdio de Rádio Móvel já passou por diversas escolas municipais, instituições sociais e centros de atenção psicossocial da cidade, levando oficinas de comunicação a diferentes públicos. A Escola da Vila Brasil recebe a atividade regularmente, fortalecendo o vínculo entre a rádio e a comunidade local.

Segundo Daniel Thomas, coordenador-geral da rádio, a proposta é democratizar o acesso à comunicação e envolver moradores do entorno da Vila Cultural AlmA Brasil, onde está sediada a rádio. O projeto utiliza técnicas de rádio comunitária para estimular a participação coletiva e o protagonismo dos alunos.

Iniciativa valoriza a cultura e a educação em Londrina

O Estúdio de Rádio Móvel é patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e já beneficiou estudantes, jovens e adultos em diferentes regiões de Londrina. A próxima oficina será realizada na Escola Municipal Edmundo Odebrecht, no distrito da Warta, encerrando o ciclo de atividades deste ano.

A presença do projeto em escolas e instituições reforça a importância de iniciativas que unem educação, cultura e comunicação, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes e para o fortalecimento da identidade local.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br