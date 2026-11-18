A professora Daniela Braga Paiano, do Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial da UEL, participou do XII Congresso Gaúcho de Direito das Famílias e Sucessões, realizado em Novo Hamburgo (RS). O evento reuniu especialistas de todo o país para discutir temas atuais do Direito de Família e Sucessões.

No segundo dia do congresso, Daniela integrou o Painel 7, onde apresentou a palestra “Cláusulas restritivas e a legítima no Direito Sucessório”. Ela abordou como as regras jurídicas influenciam a organização e a transmissão de bens, destacando os limites e as possibilidades no planejamento sucessório.

O painel também contou com Cláudia Gay Barbedo, advogada e diretora do IBDFAM/RS, que discutiu instrumentos jurídicos para garantir a autonomia da pessoa idosa. A coordenação ficou por conta de Anelise Crippa da Silva e Andréa Marta Vasconcellos Ritter.

A participação da professora Daniela reforça o papel da UEL na produção e disseminação do conhecimento jurídico, além de contribuir para o debate acadêmico sobre temas relevantes para famílias e profissionais do Direito.

Eventos como esse fortalecem o diálogo entre universidade e sociedade, trazendo reflexões importantes para o cotidiano dos moradores da região e para quem atua na área jurídica.

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Fonte: operobal.uel.br