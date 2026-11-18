Sete modalidades das Loterias Caixa têm sorteios previstos para esta quarta-feira (18). Além da +Milionária, a Dupla Sena pode pagar R$ 14 milhões e a Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 5 milhões.

As Loterias Caixa movimentam as apostas nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, com sorteios de sete modalidades. O maior prêmio do dia é o da +Milionária, estimado em R$ 116 milhões, seguido pela Dupla Sena, que pode pagar R$ 14 milhões ao acertador da faixa principal.

Também estão programados os sorteios da Lotofácil, Quina, Lotomania, Dia de Sorte e Super Sete. Juntas, as sete modalidades somam R$ 138,85 milhões em prêmios principais estimados, conforme os valores divulgados na plataforma de apostas da Caixa.

Os sorteios estão previstos para as 21h, pelo horário de Brasília. Os apostadores podem conferir os resultados e os números sorteados no Portal Cambé após a divulgação oficial.

Confira os prêmios das loterias desta quarta-feira

Modalidade Concurso Prêmio estimado +Milionária 408 R$ 116 milhões Dupla Sena 3034 R$ 14 milhões Lotofácil 3833 R$ 5 milhões Dia de Sorte 1351 R$ 1,5 milhão Lotomania 3001 R$ 1,2 milhão Quina 7171 R$ 600 mil Super Sete 924 R$ 550 mil

+Milionária concentra o maior prêmio do dia

O concurso 408 da +Milionária é o principal destaque desta quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 116 milhões. Para participar, o apostador deve escolher seis números entre 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções.

A modalidade oferece dez faixas de premiação. A aposta simples custa R$ 6, conforme a plataforma da Caixa.

Dupla Sena pode pagar R$ 14 milhões

A Dupla Sena realiza o concurso 3034, com prêmio principal estimado em R$ 14 milhões. Uma das características da modalidade é a realização de dois sorteios com o mesmo bilhete, aumentando as oportunidades de premiação.

A aposta simples custa R$ 3.

Lotofácil tem prêmio estimado em R$ 5 milhões

Após o concurso de terça-feira (17) terminar sem ganhadores na faixa principal, a Lotofácil chega ao concurso 3833 com prêmio estimado em R$ 5 milhões. UOL Notícias+1

Para concorrer, o jogador escolhe entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Quina, Lotomania, Dia de Sorte e Super Sete também sorteiam

Outras quatro modalidades completam a programação desta quarta-feira.

A Quina realiza o concurso 7171, com prêmio de R$ 600 mil. Na Lotomania, o concurso 3001 pode pagar R$ 1,2 milhão.

O Dia de Sorte chega ao concurso 1351 com estimativa de R$ 1,5 milhão, enquanto o Super Sete realiza o concurso 924, com prêmio previsto de R$ 550 mil.

Até que horas é possível apostar?

As apostas para os sorteios das 21h podem ser registradas até as 20h, pelo horário de Brasília. Os jogos estão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas, no aplicativo Loterias Caixa e no site oficial das Loterias Caixa.

Os valores dos prêmios são estimativas e podem sofrer alterações conforme a arrecadação.

Onde acompanhar os resultados das loterias?

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa. CAIXA+1

O Portal Cambé acompanhará os sorteios desta quarta-feira (18) e divulgará os números sorteados, os valores pagos e a quantidade de apostas premiadas após a confirmação dos resultados oficiais.

Fonte: Loterias Caixa. Concursos confirmados no cronograma oficial de novembro de 2026. Valores consultados em 18/11/2026.