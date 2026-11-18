A falta de água em Cambé nesta quarta-feira (18) está ligada a uma manobra na rede de distribuição na Rua Dinamarca, na altura do nº 483. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 14h.

Cortes atrapalham refeições e higiene em casa

A interrupção ocorre em um mês em que moradores já relataram transtornos com o abastecimento. Em 8 de novembro, um morador do Jardim Alvorada registrou no Reclame Aqui que as faltas de água no bairro se repetiam e que, segundo seu relato, o imóvel chegou a ficar um dia inteiro sem abastecimento, sem aviso prévio.

Centro já teve outro problema de abastecimento em novembro

Em 6 de novembro, o Portal Cambé registrou falta de água na torneira ligada diretamente à rede na parte alta da Rua Chile. Na ocasião, a Sanepar informou que um problema operacional em uma das unidades do sistema de distribuição afetou bairros da região central. portalcambe.com.br

O problema também aparece no diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cambé, revisado em 2025. No levantamento, 46 participantes, ou 7,4% dos entrevistados, disseram enfrentar falta de água com frequência. Entre os locais citados estavam o Ana Rosa 1, o Jardim Tupi e o Cambé 4. sapl.cambe.pr.leg.br

Em outubro, a Sanepar anunciou uma obra para melhorar a distribuição de água em nove bairros de Cambé, com previsão de beneficiar cerca de 6 mil famílias. O projeto inclui uma estação elevatória para reforçar a pressão da rede em localidades como o Jardim Alvorada e os jardins Ana Rosa. Sanepar

Como registrar a falta de água em Cambé

A Sanepar atende 24 horas pelo 0800 200 0115 e oferece atendimento pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel. Sanepar

Como está o abastecimento na sua rua? Conte nos comentários do Portal Cambé em qual bairro você mora, quando a água faltou e se o fornecimento já voltou.