Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (17) no bairro Capão Raso, em Curitiba, após ser flagrado dirigindo um veículo furtado no estado de São Paulo. A ação foi realizada por equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que intensificaram o patrulhamento na região após receberem informações sobre um Honda HR-V cinza com indícios de adulteração.

De acordo com a PMPR, o automóvel circulava com placas clonadas. Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais de clonagem e, após uma vistoria detalhada, localizaram a identificação original do veículo. Foi constatado que o carro possuía um registro de furto ocorrido em junho deste ano, em São Paulo.

O motorista foi detido e levado, junto com o veículo recuperado, à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) para os procedimentos legais necessários.

Combate ao crime de receptação em Curitiba

A atuação rápida da Polícia Militar reforça o trabalho de combate ao crime de receptação e à circulação de veículos furtados ou roubados na capital paranaense. A presença de placas clonadas dificulta a identificação dos veículos, mas a ação integrada das equipes tem sido fundamental para recuperar automóveis e prender suspeitos.

Contexto local e histórico

Casos de veículos furtados em outros estados e recuperados em Curitiba têm sido registrados com frequência, o que reforça a importância da fiscalização e do trabalho conjunto entre as polícias. A população local, especialmente em bairros como o Capão Raso, reconhece a necessidade de ações constantes para garantir mais segurança nas ruas.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br