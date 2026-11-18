Concurso 1284 reúne a final da Copa Sul-Americana e o duelo entre Bahia e Coritiba. As apostas seguem até sábado, 21 de novembro.

A CAIXA abriu as apostas para a Loteca Especial 1284, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. A primeira das duas edições especiais de novembro traz 14 partidas para o torcedor dar seus palpites. Entre elas estão a final da Copa Sul-Americana, entre Atlético-MG e Boca Juniors, e o confronto entre Bahia e Coritiba pela 36ª rodada do Brasileirão.

Quem acompanha o futebol paranaense encontra o Coritiba no jogo 3 do volante. A coluna 1 corresponde à vitória do Bahia, a coluna do meio ao empate e a coluna 2 à vitória do time paranaense. As apostas encerram às 15h de sábado (21). Os jogos serão disputados no sábado e no domingo, com apuração prevista para segunda-feira (23).

Como funciona a premiação especial

Se ninguém acertar os 14 jogos, a CAIXA divide o valor do prêmio principal entre as apostas com 13 acertos. O prêmio só passa para o concurso seguinte se nenhuma aposta atingir uma dessas duas faixas.

A aposta mínima custa R$ 4 e inclui um palpite duplo, que permite marcar dois resultados possíveis em uma das partidas. O apostador pode preencher o volante nas lotéricas, no aplicativo Loterias CAIXA ou diretamente na página oficial da Loteca Especial.