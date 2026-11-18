O Parque Nacional do Albardão, criado há oito meses no litoral sul do Rio Grande do Sul, segue sendo tema de debate entre pescadores, empresários e ambientalistas da região. A unidade de conservação, que abrange 10 mil km², proibiu a pesca industrial em uma área estratégica para a economia pesqueira gaúcha e catarinense, afetando diretamente trabalhadores e empresas do setor.

Desde a criação do parque, relatos de queda na produção e no faturamento têm preocupado quem depende da pesca para sobreviver. Segundo levantamento da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), nos três meses seguintes à implementação, o volume de peixes capturados em Rio Grande caiu quase 47%, e as receitas do setor recuaram mais de 50% em relação ao ano anterior. Trabalhadores relatam redução nas equipes e temem demissões, principalmente entre diaristas e marinheiros, que já enfrentam condições de trabalho difíceis.

Setor pesqueiro sente os efeitos das restrições

Empresários e sindicatos criticam a falta de diálogo e apoio financeiro para quem foi impactado. Eles defendem alternativas como regras sazonais para a pesca e maior participação da comunidade nas decisões. Por outro lado, pesquisadores alertam que a sobrepesca colocava em risco a sobrevivência de espécies como a toninha, com milhares de mortes estimadas por ano devido à pesca incidental.

Energia eólica e economia local também afetadas

Além da pesca, projetos de energia eólica offshore previstos para a região precisaram ser redimensionados ou suspensos, já que áreas de proteção integral não permitem esse tipo de atividade. Empresários do setor defendem que seria possível conciliar geração de energia limpa com preservação ambiental, mas o parque impôs novas regras e limitações.

Monitoramento e primeiros resultados

O Instituto Chico Mendes (ICMBio), responsável pela administração do parque, afirma que a fiscalização já apresenta resultados: houve redução de mais de 98% na atividade pesqueira industrial dentro da área protegida, segundo dados de monitoramento por satélite. O órgão reconhece os desafios, mas acredita que a recuperação dos estoques pesqueiros e o desenvolvimento do ecoturismo podem trazer benefícios econômicos a médio e longo prazo.

Pescadores artesanais veem mudanças positivas

Na comunidade do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, pescadores artesanais relatam aumento na quantidade de peixes perto da costa desde a criação do parque. Como a pesca artesanal segue permitida em áreas próximas à praia, moradores dizem que a restrição aos barcos industriais favoreceu a pesca de subsistência e pequenas vendas locais.

Contexto e desafios para o futuro

A criação do Parque Nacional do Albardão é mais um capítulo na busca pelo equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico no litoral gaúcho. O debate segue aberto, com diferentes setores buscando soluções para garantir renda, emprego e a proteção da biodiversidade marinha.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br