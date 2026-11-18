Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal resultou na apreensão de 72,9 quilos de drogas na região ribeirinha de Foz do Iguaçu, nesta terça-feira (17). A ação aconteceu após patrulhamento de rotina realizado por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), que flagraram uma embarcação vinda do Paraguai descarregando volumes em solo brasileiro.

Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos abandonaram a carga e fugiram para uma área de mata próxima, não sendo localizados até o momento. No local, os agentes encontraram 71,8 quilos de maconha do tipo capulho e 1,1 quilo de haxixe, totalizando um prejuízo estimado de R$ 331,2 mil ao tráfico de drogas.

Fronteira segue sob vigilância intensa

A apreensão reforça o trabalho integrado das forças de segurança na região de fronteira, área frequentemente utilizada para o tráfico de entorpecentes devido à proximidade com países vizinhos. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, onde serão realizados os procedimentos legais.

Histórico de operações na região

Foz do Iguaçu é conhecida por ser um dos principais pontos de entrada de drogas no Brasil, o que exige ações constantes das autoridades para combater o crime organizado. Operações como esta têm sido frequentes e refletem o esforço das polícias para aumentar a segurança da população local e dificultar a atuação de quadrilhas.

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Fonte: www.pmpr.pr.gov.br