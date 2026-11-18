O Ministério Público Federal revelou que um grupo investigado na Operação Cash Out movimentou cerca de R$ 11 bilhões em 2025, mas declarou apenas R$ 2 bilhões às autoridades. A ação, realizada nesta quarta-feira (18), contou com a participação da Polícia Federal e da Receita Federal, e apura crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal envolvendo empresas de apostas online.

Durante coletiva de imprensa, os órgãos detalharam que parte do dinheiro de origem ilícita foi utilizado para pagar taxas de funcionamento das chamadas bets. Foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em cinco estados, além do bloqueio judicial de R$ 2,32 bilhões em bens, incluindo imóveis, veículos de luxo, aeronaves e um iate.

Esquema envolvia paraísos fiscais e uso de CPFs irregulares

Segundo os investigadores, o grupo mantinha uma estrutura formal em Curaçao entre 2020 e 2024, mas toda a operação era conduzida no Brasil. As investigações apontam ainda o uso de CPFs de pessoas falecidas, menores de idade e empresas em apostas internacionais, além da participação de fintechs e empresas de pagamento para movimentar os recursos.

Dinheiro circulava por offshores e contratos irregulares

Os valores enviados ao exterior passavam por paraísos fiscais e empresas offshore antes de retornarem ao Brasil, muitas vezes por meio de contratos e notas fiscais considerados irregulares. Parte das operações envolvia transferências reais ao exterior, enquanto outra parte simulava essas remessas para ocultar a origem do dinheiro.

Combate à lavagem de dinheiro e descapitalização do crime

O bloqueio de bens, segundo o MPF, busca enfraquecer financeiramente as estruturas usadas para cometer os crimes. Os investigados poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Contexto local e histórico

O setor de apostas online tem crescido no Brasil, mas também tem sido alvo de investigações por suspeitas de irregularidades. Operações como a Cash Out reforçam a atuação das autoridades no combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal, temas que preocupam tanto o poder público quanto a população.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br