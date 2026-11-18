Os motoristas responsáveis pelo transporte dos alunos da APAE de Cambé foram homenageados com uma Moção Honrosa durante sessão na Câmara Municipal, realizada na noite de segunda-feira (16). A iniciativa, proposta pela vereadora Viviani Vallarini (PSD), foi aprovada por unanimidade e reconheceu o trabalho de Carlos Roberto Lopes (in memoriam), Rodolfo Gustavo Francisco e Paulo Ferreira dos Santos.

O reconhecimento destacou não só a responsabilidade e o cuidado desses profissionais no transporte diário, mas também os laços de confiança e afeto construídos com os alunos e suas famílias. Segundo a vereadora, os motoristas vão além do papel de conduzir os veículos, tornando-se figuras importantes na rotina das famílias que dependem do serviço.

Carlos Roberto Lopes, homenageado póstumo, dedicou 24 anos à profissão e era conhecido pela solidariedade e empenho. Suas filhas, Sarah e Larissa, receberam a homenagem em nome do pai, agradecendo pelo reconhecimento ao legado deixado. Rodolfo Gustavo Francisco, natural de Cambé, atua há dez anos na empresa e há seis anos transporta os alunos da APAE, tendo em Carlos uma referência profissional. Já Paulo Ferreira dos Santos soma 26 anos de carreira e também está há seis anos na linha da instituição.

Durante a cerimônia, familiares e representantes da APAE ressaltaram a importância do vínculo criado entre motoristas e alunos. Fabiana Cristina Pereira de Souza, mãe de uma estudante, compartilhou a confiança e o carinho desenvolvidos ao longo de mais de duas décadas de convívio. A vice-diretora da APAE, Elisangela Aparecida Ferreira Lima, reforçou que os motoristas vão além do transporte, sendo quase como pais para os estudantes.

O presidente da Câmara, Odair Paviani (PL), que também já atuou como motorista escolar, destacou a sensibilidade necessária para o trabalho com alunos da APAE. Outros vereadores elogiaram a iniciativa e a dedicação dos profissionais, reconhecendo a importância do serviço prestado à comunidade.

Reconhecimentos como este reforçam o valor do trabalho de quem cuida diariamente das crianças e jovens da cidade. Acompanhe mais notícias sobre a comunidade de Cambé e compartilhe sua opinião nos comentários ou em nossas redes sociais.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br