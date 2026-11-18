A instalação de usinas solares tem avançado sobre áreas de vegetação nativa da Caatinga, bioma que já perdeu 31,3 mil hectares para esse tipo de empreendimento até 2025, segundo dados do MapBiomas. Apesar de a área representar apenas 0,06% do total remanescente do bioma, ela corresponde a 79% de toda a vegetação nativa substituída por usinas solares no Brasil.

O levantamento aponta que, das instalações solares na Caatinga, 60% ocuparam áreas que ainda tinham vegetação nativa, enquanto o restante foi instalado em locais já desmatados anteriormente. Em 2025, as usinas solares já ocupavam mais da metade da área destinada à geração de energia no bioma, superando até mesmo os parques eólicos.

Impacto ambiental e necessidade de planejamento

Especialistas destacam a importância da energia solar para o desenvolvimento econômico e para a segurança energética do país, mas alertam para a necessidade de conciliar o crescimento do setor com a preservação da Caatinga. Washington Rocha, coordenador do MapBiomas, ressalta que é possível expandir a geração de energia limpa sem sacrificar áreas importantes para a conservação do bioma, desde que haja planejamento.

Perdas e recuperação da Caatinga

Em 2025, a Caatinga perdeu 880,7 mil hectares de vegetação, mas recuperou 420 mil hectares de vegetação secundária. No entanto, a recuperação total do bioma é lenta e pode levar décadas, principalmente devido ao impacto da pecuária, que degrada o solo mesmo sem desmatamento direto.

Entre 1985 e 2025, a Caatinga perdeu, de forma líquida, 9,8 milhões de hectares. Dos 86,3 milhões de hectares originais, restam atualmente 54,1 milhões, o equivalente a 62,7% do bioma. Em 1985, esse percentual era de 74,1%.

Agropecuária segue como principal fator de conversão

A agropecuária ainda é a principal responsável pela conversão de áreas na Caatinga, ocupando 30,1 milhões de hectares em 2025. Desse total, 13,9 milhões de hectares foram convertidos desde 1985, enquanto 4,4 milhões de hectares voltaram a ter vegetação nativa após uso agropecuário.

Contexto regional e desafios para o futuro

A Caatinga é o terceiro bioma brasileiro em manutenção de vegetação nativa, ficando atrás apenas da Amazônia e do Pantanal. A pressão por novas fontes de energia e a expansão agropecuária desafiam a sustentabilidade da região, exigindo políticas públicas e iniciativas locais para proteger o bioma e garantir seu papel ecológico e econômico.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br