Merendeiras e zeladoras interromperam os serviços nesta quarta-feira (18). Trabalhadoras denunciam atrasos recorrentes no vale-alimentação e outros problemas trabalhistas. Paralisação provocou a dispensa de crianças em unidades escolares.

A tarde desta quarta-feira (18) foi marcada por uma paralisação de trabalhadoras terceirizadas que prestam serviços em unidades escolares de Cambé, no norte do Paraná. Merendeiras e zeladoras interromperam suas atividades em protesto contra atrasos recorrentes no pagamento do vale-refeição e vale-alimentação, além de outras dificuldades relacionadas às obrigações trabalhistas da empresa responsável pela contratação.

A paralisação teve reflexos no funcionamento das unidades escolares. Segundo relatos das próprias funcionárias, algumas crianças precisaram ser dispensadas das aulas porque os serviços de limpeza e cozinha foram interrompidos.

Diante da situação, um grupo de trabalhadoras esteve em frente à Prefeitura de Cambé, onde conversou com a reportagem do Portal Cambé e cobrou providências para solucionar os problemas.

Trabalhadoras denunciam atrasos frequentes nos benefícios

Em entrevista ao Portal Cambé, a trabalhadora Angélica Maria, que falou em nome das colegas presentes na manifestação, relatou que os atrasos no pagamento do vale-refeição se tornaram frequentes.

Segundo ela, as funcionárias procuram o setor de Recursos Humanos da empresa em busca de respostas, mas enfrentam dificuldades para conseguir informações sobre a regularização dos pagamentos.

“Então, o nosso VR está atrasado novamente. A gente manda mensagem para o RH e ninguém responde. Quando respondem, falam que não tem previsão”, relatou Angélica.

A trabalhadora destacou que o benefício faz parte do orçamento doméstico das funcionárias e que sua ausência compromete a compra de alimentos e outros produtos necessários às famílias.

Ela também criticou o tratamento recebido pelas trabalhadoras, afirmando que a empresa realiza descontos relacionados a atrasos e ausências, enquanto os pagamentos dos benefícios não são feitos dentro dos prazos esperados.

“Eu acho que é um descaso, porque a gente está ali trabalhando todo dia. A gente não falta, não atrasa, e precisa desse VR também para comprar as coisas para a gente”, afirmou.

Paralisação afetou aulas e funcionamento das escolas

A interrupção das atividades das merendeiras e zeladoras acabou atingindo diretamente a rotina escolar.

De acordo com Angélica, as trabalhadoras comunicaram que não retornariam às atividades durante a tarde, diante dos atrasos nos benefícios.

Com isso, algumas unidades ficaram sem os serviços de limpeza e de preparação da alimentação escolar.

A situação levou à dispensa de crianças, conforme relatado pelas funcionárias.

“Teve crianças que precisaram ir embora, porque não tinha limpeza, não tinha cozinha funcionando, porque a gente não recebeu”, explicou a trabalhadora.

O episódio demonstra como os problemas enfrentados pelos profissionais terceirizados podem atingir também os estudantes e suas famílias, especialmente quando os serviços interrompidos estão diretamente ligados ao funcionamento das escolas.

Funcionárias também relatam problemas com férias e empréstimos consignados

Além dos atrasos no vale-alimentação, Angélica apresentou outras reclamações envolvendo a empresa terceirizada.

Segundo a trabalhadora, algumas funcionárias que saíram de férias enfrentaram atrasos de aproximadamente duas semanas a duas semanas e meia para receber os valores correspondentes.

Ela afirmou que as profissionais precisaram procurar repetidamente seus encarregados para cobrar os pagamentos.

Outro problema relatado durante a entrevista envolve os empréstimos consignados descontados diretamente na folha de pagamento.

Angélica contou que enfrentou dificuldades com um empréstimo porque, segundo seu relato, os valores eram descontados do salário, mas não estavam sendo repassados à instituição financeira.

A situação teria provocado o cancelamento de seu contrato de empréstimo, obrigando-a a iniciar novamente o procedimento.

“Eu mesma passei. Eles atrasaram, daí cancelaram o empréstimo que eu fiz. Estava sendo descontado em folha, mas não estava sendo repassado o dinheiro”, relatou.

A funcionária afirmou que outras colegas também enfrentam situações semelhantes.

Prefeitura realiza repasses, segundo trabalhadoras e vereadora

Um dos pontos levantados durante a reportagem foi a situação dos pagamentos realizados pela administração municipal à empresa contratada.

Segundo Angélica, ao procurarem representantes da Prefeitura de Cambé, as trabalhadoras recebem a informação de que os repasses à prestadora de serviços já foram efetuados.

A mesma informação foi mencionada pela vereadora Ellen Afonso, que acompanhou a manifestação e conversou com o Portal Cambé.

Dessa forma, as reclamações das funcionárias estão direcionadas principalmente à empresa terceirizada, responsável pelo pagamento dos benefícios e pelo cumprimento das obrigações trabalhistas.

Vereadora Ellen Afonso cobra providências contra empresa

A vereadora Ellen Afonso esteve no local e manifestou apoio às trabalhadoras. Durante a entrevista, ela afirmou que os problemas envolvendo a empresa não são recentes.

Segundo a parlamentar, a administração municipal já realizou notificações anteriormente em razão das dificuldades apresentadas pela prestadora de serviços.

“A Prefeitura, o prefeito, já fez notificação meses atrás em relação a essa empresa, porque não é a primeira vez. Já faz meses que está vindo com muitos problemas”, declarou.

Ellen também confirmou, em sua manifestação, que a Prefeitura vem realizando os repasses financeiros, mas destacou as dificuldades de comunicação com a empresa.

Para a vereadora, é necessário avaliar medidas mais rigorosas para impedir que a situação continue prejudicando as funcionárias.

A parlamentar mencionou a possibilidade de substituição da prestadora de serviços ou aplicação de penalidades.

“Será que não é hora de tentar trocar ou entrar com o formato de uma multa? A empresa precisa ser penalizada por esse descaso que está tendo com os funcionários”, afirmou.

Ellen Afonso também colocou seu gabinete à disposição das trabalhadoras para acompanhar as reivindicações.

Atrasos recorrentes preocupam trabalhadoras em Cambé

As reclamações apresentadas nesta quarta-feira apontam para um problema que, segundo as funcionárias, vem se repetindo há meses.

A recorrência dos atrasos nos benefícios, associada às queixas sobre férias e empréstimos consignados, aumentou a insatisfação entre as profissionais que trabalham nas unidades escolares do município.

O impacto não se limita às dificuldades financeiras das funcionárias. A paralisação também atingiu serviços necessários para o atendimento das crianças, evidenciando a importância da regularidade nas obrigações assumidas pelas empresas terceirizadas.

Durante a reportagem, as trabalhadoras reforçaram que desejam continuar exercendo suas funções, mas cobram o recebimento dos benefícios e o respeito aos compromissos trabalhistas.

Trabalhadoras esperam solução definitiva

A expectativa das funcionárias é que os pagamentos sejam regularizados e que os atrasos deixem de ocorrer mensalmente.

A situação também coloca em discussão a fiscalização dos contratos de terceirização e as medidas que podem ser adotadas para garantir a continuidade dos serviços nas unidades escolares de Cambé.

O Portal Cambé acompanha os desdobramentos do caso e seguirá trazendo informações sobre a situação das trabalhadoras e os reflexos da paralisação na rede escolar.

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