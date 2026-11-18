A quadra esportiva da Escola Municipal Alvorada, em Cambé, foi oficialmente entregue à comunidade nesta quarta-feira (18) após passar por uma ampla reforma estrutural e receber cobertura. O investimento da Prefeitura ultrapassou R$ 800 mil, visando proporcionar mais conforto e segurança para alunos e professores durante as atividades escolares.

A obra faz parte de um conjunto de melhorias em espaços educacionais do município, especialmente em locais que ainda não contavam com infraestrutura adequada para práticas esportivas e eventos escolares. Com a nova cobertura, a quadra poderá ser utilizada em dias de chuva ou sol forte, ampliando as possibilidades de uso ao longo do ano letivo.

Mais conforto e incentivo à educação

Segundo a administração municipal, a reforma atende a uma demanda antiga da comunidade escolar, que há tempos aguardava por melhores condições para a realização de atividades físicas e recreativas. A iniciativa também contribui para o desenvolvimento dos estudantes, incentivando a prática esportiva e o convívio social.

Investimento na qualidade do ensino

O investimento de mais de R$ 800 mil na Escola Alvorada integra um esforço maior da Prefeitura de Cambé para modernizar e valorizar os espaços públicos de ensino. Outras unidades também estão recebendo melhorias, com o objetivo de garantir ambientes mais adequados e acolhedores para crianças e profissionais da educação.

Histórico e compromisso com a comunidade

A entrega da quadra coberta representa um avanço importante para a região, que há anos aguardava por investimentos desse porte. A valorização dos espaços escolares reforça o compromisso da gestão municipal com a educação e o bem-estar das famílias cambeenses.

Moradores, pais e servidores destacam a importância da obra para o cotidiano escolar e convidam a população a acompanhar as próximas melhorias previstas para a rede municipal. Continue acompanhando as notícias do Portal Cambé para ficar por dentro das novidades e compartilhar sua opinião sobre as transformações na cidade.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br