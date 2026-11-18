Londrina conquistou a 17ª posição no Ranking Connected Smart Cities 2024, que avalia o desempenho dos municípios brasileiros em inovação, sustentabilidade e gestão pública. O resultado marca um avanço de 1,9 ponto em relação ao ano anterior e coloca a cidade como a 3ª melhor entre as cidades não capitais com mais de 500 mil habitantes, atrás apenas de Niterói e Campinas.

O prefeito Tiago Amaral participou do evento e ressaltou que o reconhecimento é fruto de investimentos em tecnologia, meio ambiente, educação e finanças. “Buscamos inovação em todos os setores e melhoramos a qualidade dos serviços públicos”, afirmou.

Avanços em economia, inovação e sustentabilidade

Londrina teve crescimento no PIB per capita e melhorou sua saúde fiscal, além de ampliar recursos para planejamento de emergências. O município também se destacou pelo aumento de startups, maior acesso à internet e telefonia móvel, e mais profissionais atuando em educação e pesquisa.

No campo ambiental, houve expansão das áreas verdes, proteção de zonas naturais e aumento dos espaços públicos permeáveis. A cidade avançou ainda na reciclagem de resíduos sólidos, geração de energia descentralizada e controle de perdas de água.

Educação, saúde e desafios

Na educação, Londrina registrou aumento nas matrículas, mais vagas na pré-escola e melhora no Ideb. No entanto, a baixa presença de internet banda larga nas escolas ainda é um desafio. Na saúde, houve ampliação da cobertura de prontuário eletrônico, mais profissionais por habitante e avanços em assistência social e segurança alimentar.

Mobilidade urbana e pontos de atenção

O município ampliou a frota de veículos de baixa emissão e o número de carros particulares por habitante. Por outro lado, o índice de mortes no trânsito aumentou, sendo um dos principais desafios para a gestão viária local.

Contexto e impacto para Londrina

O reconhecimento reforça Londrina como referência em gestão inovadora e sustentável, refletindo esforços contínuos para melhorar a qualidade de vida da população. A cidade já vinha apresentando avanços em áreas estratégicas, consolidando sua posição de destaque nacional.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br