A Universidade Estadual de Londrina (UEL) iniciou nesta terça-feira (17) o debate sobre a criação de cotas específicas para pessoas trans e travestis em seus cursos de graduação. A proposta, em análise pela Câmara de Graduação, prevê a oferta de vagas adicionais para esse público, sem impactar o número de vagas destinadas à ampla concorrência ou a outras ações afirmativas já existentes.

O processo está em sua fase inicial e ainda precisa ser avaliado por outros órgãos da universidade, como o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), o Conselho de Administração (CA) e o Conselho Universitário (CU). A expectativa é que a discussão seja concluída até o primeiro semestre do próximo ano.

A iniciativa surge após a apresentação de um relatório técnico elaborado por um grupo de trabalho formado em 2025, que contou com a participação de especialistas e representantes da comunidade trans. O grupo também analisou experiências de mais de 40 universidades brasileiras que já adotaram políticas semelhantes, como a UFPR e a Unila, ambas no Paraná.

De acordo com a minuta da resolução, cada curso da UEL poderá oferecer uma vaga adicional destinada a pessoas trans e travestis. Para concorrer, o candidato deverá se autodeclarar transgênero, travesti, transmasculino, transfeminino ou não binário, e comprovar ter cursado todo o ensino médio em escola pública.

Além das vagas, a universidade pretende implementar uma política de acolhimento, com suporte psicossocial e encaminhamento de denúncias de discriminação. A reitora Andréa Name destacou que o debate será conduzido com respeito e base técnica, reafirmando o compromisso da UEL com a inclusão e a permanência de todos os públicos no ensino superior.

Desde 2004, a UEL mantém políticas afirmativas para estudantes de escolas públicas, negros e indígenas, sendo uma das pioneiras no país nesse tipo de iniciativa. Agora, busca ampliar ainda mais o acesso e a permanência de grupos historicamente excluídos.

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Fonte: operobal.uel.br