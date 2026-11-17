Concurso desta terça-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.
A Lotofácil 3832, desta terça-feira, 17 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília.
O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados e os dados da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.
Números sorteados na Lotofácil 3832
Aguardando a divulgação oficial das 15 dezenas.
Lotofácil 3832
Terça-feira • 17 de novembro de 2026
Confira as dezenas sorteadas
Dezenas apresentadas em ordem crescente.
Consulte a quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios após a divulgação do rateio oficial da Caixa.
Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.
Premiação da Lotofácil 3832
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a conclusão da apuração.
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|14 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|13 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|12 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
|11 acertos
|Aguardando apuração
|Aguardando divulgação
A Lotofácil acumulou?
A confirmação de ganhadores ou de acumulação depende da apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.
Como apostar na Lotofácil
O participante escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50, conforme o anúncio do concurso.
As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, dentro do prazo de encerramento.
Próximo concurso
A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.
Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.
Fonte: Loterias Caixa.