Concurso desta terça-feira tem prêmio estimado em R$ 2 milhões; sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.

A Lotofácil 3832, desta terça-feira, 17 de novembro de 2026, tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília.

O Portal Cambé atualizará esta matéria com os números sorteados e os dados da premiação após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal.

Números sorteados na Lotofácil 3832

Aguardando a divulgação oficial das 15 dezenas.

RESULTADO DO SORTEIO Lotofácil 3832 Terça-feira • 17 de novembro de 2026 Confira as dezenas sorteadas 01 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 Dezenas apresentadas em ordem crescente. Premiação Consulte a quantidade de apostas ganhadoras e os valores dos prêmios após a divulgação do rateio oficial da Caixa. Confira seu bilhete nos canais oficiais das Loterias Caixa .

Os números serão apresentados em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes.

Premiação da Lotofácil 3832

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a conclusão da apuração.

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 15 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 14 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 13 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 12 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação 11 acertos Aguardando apuração Aguardando divulgação

A Lotofácil acumulou?

A confirmação de ganhadores ou de acumulação depende da apuração oficial. Caso mais de uma aposta acerte as 15 dezenas, o prêmio principal será dividido entre os bilhetes vencedores.

Como apostar na Lotofácil

O participante escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50, conforme o anúncio do concurso.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa, dentro do prazo de encerramento.

Próximo concurso

A data e a estimativa de prêmio do próximo concurso serão acrescentadas após a divulgação oficial da Caixa.

Acompanhe também os demais resultados das loterias no Portal Cambé.

Fonte: Loterias Caixa.