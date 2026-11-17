A Quina tem prêmio estimado em R$ 14,5 milhões no concurso 7170, com sorteio previsto para esta terça-feira (17 de novembro de 2026), às 21h, no horário de Brasília.

O Portal Cambé divulgará nesta matéria as cinco dezenas sorteadas. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a divulgação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.

Resultado da Quina 7170 de hoje

Aguardando o sorteio.

As dezenas do concurso desta terça-feira serão publicadas neste espaço após a divulgação do resultado.

Números sorteados: [aguardando divulgação]

Resultado do sorteio Quina • Concurso 7170 Dezenas sorteadas 03

07

11

19

53 Números apresentados em ordem crescente.

Ordem do sorteio: 53 – 19 – 11 – 07 – 03. Rateio aguardando divulgação.

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores por faixa serão informados após a divulgação oficial da Caixa.

Premiação da Quina 7170

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta 5 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 4 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 3 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação 2 acertos Aguardando divulgação Aguardando divulgação

A Quina acumulou ou teve ganhador?

A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos ou acúmulo do prêmio será informada após a apuração oficial. A data e a estimativa de premiação do próximo concurso também serão atualizadas nesta matéria.

Os leitores podem acompanhar outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.

Fonte: Caixa Econômica Federal, conforme a divulgação do concurso.