A Quina tem prêmio estimado em R$ 14,5 milhões no concurso 7170, com sorteio previsto para esta terça-feira (17 de novembro de 2026), às 21h, no horário de Brasília.
O Portal Cambé divulgará nesta matéria as cinco dezenas sorteadas. A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão acrescentados após a divulgação do rateio oficial da Caixa Econômica Federal.
Resultado da Quina 7170 de hoje
Aguardando o sorteio.
As dezenas do concurso desta terça-feira serão publicadas neste espaço após a divulgação do resultado.
Números sorteados: [aguardando divulgação]
Resultado do sorteio
Quina • Concurso 7170
Dezenas sorteadas
- 03
- 07
- 11
- 19
- 53
Números apresentados em ordem crescente.
Ordem do sorteio: 53 – 19 – 11 – 07 – 03.
Rateio aguardando divulgação.
A quantidade de apostas ganhadoras e os valores por faixa serão informados após a divulgação oficial da Caixa.
Premiação da Quina 7170
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|5 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|4 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|3 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
|2 acertos
|Aguardando divulgação
|Aguardando divulgação
A Quina acumulou ou teve ganhador?
A confirmação sobre ganhadores com cinco acertos ou acúmulo do prêmio será informada após a apuração oficial. A data e a estimativa de premiação do próximo concurso também serão atualizadas nesta matéria.
Os leitores podem acompanhar outras apurações na página de loterias do Portal Cambé.
Fonte: Caixa Econômica Federal, conforme a divulgação do concurso.