A Timemania sorteou as dezenas 04, 14, 15, 16, 33, 38 e 57 na noite desta terça-feira, 17 de novembro de 2026. O Paysandu (PA), número 61 no volante, foi o Time do Coração do concurso 2469.

Na transmissão das Loterias CAIXA, a primeira dezena a sair foi a 38, seguida por 15, 16, 04, 33, 57 e 14, nessa ordem. O concurso tinha prêmio principal estimado em R$ 28 milhões. Até o fechamento desta edição, o Portal Cambé ainda não havia confirmado se alguma aposta acertou os sete números.

Quem marcou o Paysandu ganha quanto?

Quem escolheu o Paysandu no concurso 2469 tem direito ao prêmio fixo de R$ 8,50 pelo Time do Coração, independentemente de quantas dezenas acertou. Na premiação por números, três acertos pagam R$ 3,50 e quatro acertos rendem R$ 10,50. Para quem acertou cinco, seis ou sete dezenas, o valor depende do rateio de cada faixa.