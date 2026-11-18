A CAIXA sorteou na noite desta terça-feira (17 de novembro) as sete dezenas do concurso 1350 do Dia de Sorte. Os números, em ordem crescente, foram 05 – 06 – 07 – 15 – 22 – 26 – 31. O Mês da Sorte foi abril (04).

Na ordem em que saíram na transmissão das Loterias CAIXA, as dezenas foram 05, 31, 06, 15, 22, 07 e 26.

Premiação do concurso 1350

O prêmio principal estava estimado em R$ 1,2 milhão para quem acertasse as sete dezenas. Até o fechamento desta matéria, o Portal Cambé ainda não havia confirmado o número de apostas ganhadoras nem os valores do rateio.