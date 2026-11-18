A equipe de defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro protocolou nesta terça-feira (17) um novo pedido para que o Supremo Tribunal Federal (STF) analise com urgência o recurso que solicita sua soltura. O processo está parado na presidência do STF, e os advogados argumentam que, conforme a legislação, a prisão precisa ser revisada a cada 90 dias — prazo que se encerra em 29 de novembro.

Segundo a defesa, o caso deveria ser encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, o mais antigo da Segunda Turma do STF, responsável por analisar o pedido de liberdade. Os advogados afirmam que a demora pode gerar nulidades processuais e destacam a importância de respeitar o regimento interno da Corte.

Daniel Vorcaro está preso desde março deste ano no presídio da Papudinha, no Distrito Federal. Ele já havia sido detido em novembro de 2025, mas conseguiu um habeas corpus à época. Recentemente, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu parecer favorável à manutenção da prisão, alegando que a soltura poderia prejudicar as investigações em andamento.

Entenda o caso

No mês passado, a Polícia Federal indiciou Vorcaro e mais 14 pessoas por fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). O relatório aponta participação ativa do ex-banqueiro em operações com carteiras de crédito consideradas irregulares, o que teria causado prejuízos ao BRB.

Defesa contesta acusações

Os advogados de Vorcaro criticam o indiciamento, alegando que a investigação não apresentou provas de prejuízo e que os negócios entre o Banco Master e o BRB teriam sido benéficos para a instituição. Eles também afirmam que não houve perícia oficial comprovando danos financeiros.

Contexto e repercussão

O caso tem chamado atenção por envolver nomes conhecidos do setor financeiro e por levantar discussões sobre a celeridade dos processos judiciais no STF. A defesa insiste que o julgamento do pedido de liberdade é fundamental para garantir os direitos do acusado e evitar falhas processuais.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br