O Sancor Seguros Vôlei Londrina entra em quadra nesta quarta-feira (18), às 21h, no Ginásio Moringão, para encarar o Dentil Praia Clube pela 6ª rodada da Superliga Feminina 2026/27. A equipe londrinense, atualmente na 10ª posição, busca sua primeira vitória na competição diante da torcida local, após um início de campeonato desafiador.

Para incentivar a presença do público, crianças da rede pública municipal têm entrada gratuita, enquanto os pais pagam meia-entrada. Os ingressos promocionais precisam ser retirados até as 10h do dia do jogo, mediante apresentação de documento e comprovante de matrícula escolar.

Apesar das dificuldades enfrentadas nas primeiras rodadas, o Sancor Londrina vem demonstrando evolução e conquistou recentemente o título do Campeonato Paranaense. O técnico Aldori Junior destacou o amadurecimento do grupo e a expectativa de um bom resultado no Moringão, ressaltando a importância de surpreender adversários de maior investimento.

O adversário da noite, Praia Clube, ocupa a 4ª colocação na tabela, com quatro vitórias e apenas uma derrota. O time mineiro chega motivado, mas busca recuperação após perder na última rodada.

A Superliga Feminina reúne 12 equipes, com as oito melhores avançando aos playoffs. O Sancor Londrina conta com apoio da Prefeitura, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), reforçando o compromisso com o desenvolvimento do esporte na cidade.

Moradores de Londrina e região podem acompanhar o jogo e apoiar o time local, aproveitando a oportunidade de torcer de perto por uma vitória importante na luta contra o rebaixamento.

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Fonte: blog.londrina.pr.gov.br